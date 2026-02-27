Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğini ziyaret etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün çok şükür o eski yasaklarla uğraşmadığımız bir Türkiye'deyiz. Ama anlaşılıyor ki hala o eski zihniyetin kalıntıları var. Ama bunlar hiçbir zaman bu toplumda karşılık bulamayacaklar." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Başkanlığı önünde ramazan ayına özel kurulan etkinlik alanını ziyaret etti.

Gençler ve vatandaşlarla bir araya gelinen programda konuşan Yılmaz, ramazanın birlik ve beraberlik iklimini anlattı.

Ramazan ayının manevi atmosferine dikkati çeken Yılmaz, İl Başkanlığı önündeki organizasyonun İstanbul'a yakışır bir çalışma olduğunu belirtti.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Yılmaz, toplumun değerleri, maneviyatı ve tarihiyle zihni ve duygusal bağları kopmuş birtakım çevrelerin, vatandaşların "ramazanı yaşayışını" bile çok gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu milletin kendi değerlerine, tarihine, maneviyatına sahip çıkmaya devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birtakım gruplar, azınlıklar ne derlerse desinler. Geçmişte millet bunlardan çok çekti. Yıllar yılı anlamsız, hiçbir karşılığı olmayan yasaklarla uğraştı bu toplum. Bugün çok şükür AK Parti 23 yılda bir çok eser, hizmet yaptı ama bana 'En önemli şey nedir?' derseniz milletimiz ile devletimizi barıştırdı AK Parti. Devletin ayrı bir yöne baktığı, milletin ayrı bir yöne baktığı bir toplum ileri gidemez. Enerjisini kendi içinde harcar ve bu uluslararası yarışta, rekabette geri kalmaya mahkum olur."

Devletin, vatandaşların dini inancına, mezhebine, kimliğine bakmadan hizmet anlayışı içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz, diğer yandan insanların inancını, maneviyatını yaşaması için de uygun ortamı en güzel şekilde hazırladıklarını belirtti.

Yapılanların farklı yerlere çekilmek istendiğinin altını çizen Yılmaz, "Bugün çok şükür o eski yasaklarla uğraşmadığımız bir Türkiye'deyiz. Ama anlaşılıyor ki hala o eski zihniyetin kalıntıları var. Ama bunlar hiçbir zaman bu toplumda karşılık bulamayacaklar. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun, hangi siyasi tercihi yapıyor olursa olsun hepsine saygılıyız. Bu millet dinine, maneviyatına, tarihine sahip çıkan bir millettir. Böyle olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AK Parti'nin 86 milyon vatandaşın partisi olduğunu ancak herkesten çok da gençlerin partisi olduğuna işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı"nın gençlerin omuzlarında yükseleceğini anlattı.

Birilerinin gençleri, "farklı kuşak tabirleriyle kategorize" edip, kalıplara sokarak tarif etmeye çalıştığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz onlara da itibar etmiyoruz. Gençlerimiz hangi dönemde olursa olsun bir taraftan tarihlerini, maneviyatlarını, medeniyetlerini bilecekler. Bir taraftan da elbette modern dünyayı, bu dünyanın bilimsel, teknolojik gelişmelerini takip edecekler. Bunlar birbirinin zıddı olan şeyler değil. Yıllar yılı bize sanki bunlar birbirinin zıddı gibi sundular. Tam aksine geçmişini sağlam bir şekilde sahiplenen bir toplum geleceği de çok daha güçlü bir şekilde inşa eder. Geçmişten kopan bir toplum hafızasını kaybetmiş insan gibi olur. Nereye gideceğini bilemeyen, serseri mayın gibi dolaşan bir varlığa dönüşür. Hafıza önemlidir."

Gençlerden gelen ekonomiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Yılmaz, "Dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizin zorlu bir dönemindeyiz. Tüm dünyada olduğu gibi biz de belli sorunları görmek durumundayız. Bunlarla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Enflasyonun düşüş trendinin devam ettiği bir yıl olacak. Ekonomimizin büyümeye, istihdam üretmeye, ihracatımızın artmaya devam ettiği bir yıl olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise vatandaşların ramazanını tebrik ederek, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini anlattı.

"Ramazanı bu sene çok daha farklı yaşıyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de ramazan ayının İstanbul'da farklı bir atmosferde yaşandığını söyledi.

Özdemir, "Teşkilatımızda vatandaşlarımızla bir aradayız. Ramazanı bu sene çok daha farklı yaşıyoruz. İnşallah ramazanın manevi iklimi rahmetiyle birlikte üzerimizde yağmur gibi yağar, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

Programda, AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yer aldı.