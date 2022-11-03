Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u sürerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un sürücü koltuğuna oturdu. Erdoğan yanında eşi Emine Erdoğan'ın da olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımına, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" notunu düştü. Erdoğan ayrıca aracı kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını dinledi.

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Togg'un üretim tesisi açılmıştı. Fabrikanın açılışında ilk aracı banttan indiren Erdoğan, şimdi de sosyal medya hesabından aracı kullanma görüntülerini paylaştı. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan otururken, arka koltukta ise Togg CEO'su Gürcan Karakuş vardı.

ARABAYI SÜRERKEN ŞARKI DİNLEDİ

Erdoğan'ın Togg'un sürücü koltuğunda olduğu videoda eşi Emine Erdoğan, yan koltukta yer alıyor. Emine Erdoğan, arabanın sessiz olmasına dikkat çekerken, Karakuş'ta aracın 100 km'ye 4.7 saniyede çıktığını belirtti. Erdoğan, Togg'u sürerken "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını dinledi.

MESAJLA BİRLİKTE PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı paylaştığı, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı." dedi.

''ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER''

Erdoğan fabrikanın açılışında yerli araç Togg için, "Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

"60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU"

Erdoğan ayrıca, "Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz" açıklamalarında bulunmuştu.