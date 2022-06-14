Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin adının değiştiğini duyurdu, Akşener'den jet tepki geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin adının değiştiğini duyurdu, Akşener'den jet tepki geldi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Türk Hava Yolları ile ilgili alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız." dedi. Alınan karara İYİ Parti lideri Meral Akşener'den jet hızıyla tepki geldi. Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı." diyerek Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

Erdoğan,"Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz, bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemeye İYİ Parti lideri Meral Akşener'den jet tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin adının değiştiğini duyurdu, Akşener'den jet tepki geldi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanılmıştı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Meral Akşener Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Tahsin Büyükkol:

Cok havali imiş ve hayalli

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Sanane Adımdan :

nereye saldırıcaklarını şaşırdılar artık bunun neyine muhalefet yapıyor ki anlamadım

Cevap Yaz 8 15 Yayından Kaldır
Demir Acer :

Bazilarinin Türk irkana karsi hazımsızlığıni karin agrisini anlamış degilim.

Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
500
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