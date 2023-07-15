Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 200'den fazla iş insanı da eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turu pazartesi günü başlıyor. Erdoğan'a bu ziyaretinde 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanı da eşlik edecek.

DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek. Suudi Arabistan- Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar- Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE- Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Erdoğan'a bu gezide 200'den fazla da iş insanı eşlik edecek.

"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRELİM DİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Körfez turuna ilişkin şunları söylemişti: "Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki 'Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.' Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan'a, Katar'a geçeceğiz ve umutluyum.

"VERECEKLERİ DESTEKLERİ GÖRME İMKANIMIZ OLACAK"

Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkanımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak."