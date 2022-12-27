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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarıyla ilgili açıklaması borsayı salladı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitleneceğine ilişkin açıklama borsayı salladı. Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasıyla duyurduğu karar sonrası bu sabah ilgili hisseler sert düşüşle açılırken, yüzde 6 gerileyen Ege Gübre hisselerinde devre kesici uygulamasına gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak" dedi.

Erdoğan, "En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek" diye konuştu.

Bu sabah ilgili hisseler sert düşüşle açılırken, yüzde 6 gerileyen Ege Gübre hisselerinde devre kesici uygulamasına gidildi.

Bagfaş yüzde 4,8 düşüşle, Tekfen yüzde 3,7 kayıpla, Gübre Fabrikaları yüzde 2 düşüşle, Hektaş ise yüzde 4 kayıpla hareket ediyor. BIST-100 endeksi ise yatay.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Gübre Fabrikaları Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Ramiz Özer :

Yatıyoruz kalkıyoruz zam başka işimiz gücümüz yok zaten

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Ercan Ercan:

İşiniz gücünüz algı bu haberde zam değil gübre fiyatlarını sabitliyor gene rahatsızsınız. Çünkü siz zaten zam isteyen hukümet devrilsinde isterse ülke batsın diyen zihniyetsiniz. İndirim açıklamsına bile zam diyeen kafa..

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