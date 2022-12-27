Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarıyla ilgili açıklaması borsayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitleneceğine ilişkin açıklama borsayı salladı. Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasıyla duyurduğu karar sonrası bu sabah ilgili hisseler sert düşüşle açılırken, yüzde 6 gerileyen Ege Gübre hisselerinde devre kesici uygulamasına gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak" dedi.

"GÜBRE VE YEM FİYATLARINI NİSAN SONUNA KADAR SABİTLİYORUZ"

Erdoğan, "En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek" diye konuştu.

HİSSELER SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI

Bu sabah ilgili hisseler sert düşüşle açılırken, yüzde 6 gerileyen Ege Gübre hisselerinde devre kesici uygulamasına gidildi.

BIST ENDEKSİ YATAY SEYİRDE

Bagfaş yüzde 4,8 düşüşle, Tekfen yüzde 3,7 kayıpla, Gübre Fabrikaları yüzde 2 düşüşle, Hektaş ise yüzde 4 kayıpla hareket ediyor. BIST-100 endeksi ise yatay.