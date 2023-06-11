Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyat sevindirdi, lisanslı depolarda kuyruk oluştu

Açıklanan hububat fiyatları hem üreticiyi hem lisanslı depocuları sevindirdi

HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hububat fiyatlarını açıklamasının ardından, depremin vurduğu Hatay'ın Amik Ovası'nda hasat sonrası lisanslı depolar önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 il içinde en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, tarımsal üretime üreticiler ara vermedi. Türkiye'nin en önemli ovalarından Amik Ovası'nda ise buğday hasadının sonuna gelindi. Hububat alım fiyatlarının merakla açıklanmasını bekleyen üretici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir" açıklamasıyla büyük mutluluk yaşadı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üreticiler, ürünlerini lisanslı depolara teslim etmek için araç kuyruğu oluşturdu. Kuyruk, dronla da görüntülendi.

GraınTurk Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Emre İçcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyatın hem kendilerini hem çiftçileri mutlu ettiğini belirtti. Hatay'da lisanslı depolama faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden İçcan, "Depremin ardından yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Şirket olarak ürünlerin muhafazasını yapıyoruz. Sonra da katma değer olarak Türkiye ekonomisine kazandırmayı düşünüyoruz. Çiftçiler ürününü TMO'ya da verebilir. Zaten lisanslı depoların genel amacı budur. Çiftçi gelir buraya ürününü döker. Buradan dilerse malını TMO'ya dilerse de tüccarlara verir ya da elektronik ortamda malını değerlendirir. ELÜS sistemi bir ürün bankasıdır. Ülkemizde de bu başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye'de deprem geçiren bölüm tarım bölgesi olduğu için bu çiftçilerimizi mutlu etti. Çiftçi aracıyla geliyor, kantara giriyor, ürünün analizi yapılıyor. Analiz sonuçlanınca takriben 15 dakika sonra ürün çeşitleniyor. Ürün çeşitlenince bunun depolaması yapılıyor. İsterse bunu TMO'ya devreder, isterse serbest piyasada satar" dedi.

"Kapasiteyi aşacağız"

Amik Ovası'nda verimin dönümde 650-750 kilogram arasında değiştiğini dile getiren İçcan, "Bu verim ve fiyat çiftçilerimizi mutlu etti. Biz de kapasitemizi 6 Şubat depreminden sonra yükselterek 143 bin tona çıkardık. Hedeflediğimiz kapasiteyi aşacağız. TMO'nun belirlediği alım standartlarında ürünü alıyoruz. Bizim burada da peşin alınıyor" ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlardan memnunuz"

Üretici İsmet Kesmeci verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, açıklanan fiyatın uygun olduğunu kaydetti.

Kazasız belasız bir hasat gerçekleştirdiklerini ifade eden Bestami Birim ise, "Rabbim bütün çiftçilerimize ağız tadıyla yemeyi nasip eylesin. Verimimiz geçen yıla oranla daha iyi bu sene. Biz de bunu tahmin ediyorduk. 8-9 olur ama 10'u görmez diye düşünüyorduk. Şimdi alıp yiyenleri de düşünmek gerekiyor. Tek taraflı düşünmemek gerek. 2 taraflı, 3 taraflı düşüneceksin. Memnunuz geç de olsa fiyatlar açıklandı" dedi.