Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha görüyorum ki, muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler, bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak başladı.

Programı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Vedat Işıkhan'ı kutlayarak, destek verenlere teşekkür eden Erdoğan, buluşmanın gençler, iş dünyası ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmasının hemen başında bir hakikati ifade etmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı değerler vardır ki takvim yaprakları hangi tarihi gösterirse göstersin, zamanın ruhu ne olursa olsun bunlar önemini, kıymetini asla yitirmez. Bu değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek işte bu değerlerden biridir. Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez, rahmet ve berekete de vesile olur."

İstiklal Marşı'nın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un, "Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla. Çalışmak, başka yol yok, hem nasıl canlarla başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mev'ud olan rahmet. Nasıl hasir kalır 'tevfiki hak ettim' diyen millet?" dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Şayet alın teri dökerseniz, azminizi sebatla, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz tevfike yani başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Yani rahmet zahmetin neticesidir, meyvesidir, Allah'ın lütfu keremidir. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz." diye konuştu.

"Herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin emanetini devraldıkları günden beri, bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer pek çok alanda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrardan azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle inşa ettik. Ekonomik kalkınmayı, sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük. Sistemi bir bütün olarak ele aldık.

Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken, özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dahil eden, uygulama metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık. Türkiye'nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor. Şunu bugün bir kez daha görüyorum ki, muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler, bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz."

"Çünkü bizim derdimiz var, bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var"

Hükümet olarak gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak için ellerinden geleni yapmanın çabası içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü bizim derdimiz var, bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, iş hayatında, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye her zaman önem verdiklerini ifade ederek, bununla birlikte eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı da sürdürdüklerini, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programının da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

(Sürecek)