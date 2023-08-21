Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 3 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın kanayan yarası enflasyona da değinen Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz" diye konuştu.

"MİLYARLARCA DOLARIN PİYASADAN ÇEKİLMESİNE YÖNELİK OYUNLAR OYNANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada ekonomik konularla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Her fırsatta altını çizdiğim gibi ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı siyasi saldırıya, terör örgütleri üzerinden organize edilen güvenlik tehditlerine ekonomik tuzaklarda eşlik etmiştir. 2018 yılından bu yana alenen ekonomimizi mahvetme hezeyanına kadar varmıştır. Mayıs seçimleri öncesinde de yine aynı senaryolar devreye alınmıştır. Bu süreçte milyarlarca doların bilinçli bir şekilde piyasadan çekilmesine kadar nice oyunlar oynanmıştır.

"MİLLETİMİZİN LOKMASINA GÖZ DİKEN AÇ GÖZLÜLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Milli iradenin tercihi Türkiye Yüzyılı'ndan yana olunca hevesler kursaklarda kalmış ancak ekonomiyi sarsmıştır. Bugün Türkiye'nin ekonomik sorunları var ama hamdolsun bu sorunları aşacak potansiyelimiz ve programımız mevcuttur. Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin sabit olacağından kimse şüphe duymasın. Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş, yurt dışı borçlanma faizlerinde azalma ve rezervlerdeki iyileşme sonuç verdiğini gösteriyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu her geçen gün daha da iyi gösteriyor. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen otomobil sektöründe 211 milyon lira ticari tedbir cezası verildi. Milletimizin lokmasına göz diken aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugünkü toplantımızda bu konuda atılabilecek ilave adımları da değerlendirdik.

"MİLLETİMİZDEN BİRAZ DAHA SABIRLI OLMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Arttırdığımız vergiler memurlarımıza, asgari ücretlilerimize ve emeklilere yaptığımız ücret artışı enflasyon üzerindeki etkisini azaltacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafından, emeklisine tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmaları, güvenmeleri ve attığımız adımların arkasında durmalarını rica ediyoruz."