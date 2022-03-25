Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile enerji alanında iş birliği sinyali: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile enerji alanında iş birliği sinyali: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Normalleşme adımları atılan Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabileceğine yönelik sinyaller verdi. İkili ilişkilerde atılabilecek en önemli adımlardan birinin doğal gaz olabileceğini söyleyen Erdoğan, "Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz." dedi.

NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili şunları söyledi:

"En önemli ziyaretlerden bir tanesi de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretiydi. Biz bu süreçte İsrail Başbakanı Benet'in de gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle birlikte Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir. Bunun Filistin meselesine de olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz.

"DOĞU AKDENİZ'DE BİRLİKTE NELER YAPABİLİRİZ"

Burada tabii daha çok Doğu Akdeniz ile ilgili birlikte neler yapabiliriz konusu var. İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir. Enerji alanındaki görüşmelerden inşallah dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, devamında açıklamasını yapacağız. Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz.

"ENERJİ BAKANINI İSRAİL'E GÖNDERECEĞİZ"

Bunların değerlendirmeleri için önce Dışişleri Bakanımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımı, taraflar tarih belirledikten sonra İsrail'e göndereceğiz. Bu görüşmeleri Dışişleri Bakanımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail'de yapacakları çalışmayla başlatmış olacağız."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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