Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum
Güncelleme:
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammında ilk toplantı yarın yapılacak. Toplantı öncesi TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan işverenlere asgari ücret çağrısında bulunarak, "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Bu adım kazanç olarak dönecektir. Kefenin cebi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada işverenlere asgari ücret çağrısında bulundu.

Erdoğan "Dünya değişirken, küreselleşme tüm hızıyla devam ederken işletmelerimizin ve işverenlerimizin bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir." dedi.

Erdoğan, "Üç dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarla mücadelede TİSK ailesi devletinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Dışarıdan aldıkları talimatlarla siyaset mühendisliğine soyunan kimi oluşumların aksine TİSK kritik dönemeçlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir." diye konuştu.

"İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ ADİL OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olmasının kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek "Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir." ifadelerini kullandı.

"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısı yapacağını hatırlatan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Hep söylerim kefenin cebi yok. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım verimlilik kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim kefenin cebi yok. İster siyasetçi ister işveren olalım eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak işte asıl zenginlik budur bahtiyarlık kaynağı budur. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak insan hayatını ilgilendiren böyle bir konuda işi asla şansa bıkmayın. Sizleri vesile kılarak tüm işverenlerimizin iş kazalarının önüne geçilmesi noktasında ayrı bir dikkat ve hassasiyet beklediğimi bugün bir kere daha ifade ediyorum. TİSK'in bu konuda da öncü ve örnek olacağına inanıyorum." dedi.

"MÜJDEYİ BURADAN PAYLAŞMAK İSTİYOR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşlerim çok değerli işverenlerimiz iktidar olarak ekonomiden demokrasi hak ve özgürlüklerden güvenliğe uzanan geniş bir alanda son 23 yılda ülkemize tarihi başarılar yansıttık. Dış politikada sözü tavrı durusu dikkatle takip edilen sadece bölgesinde değil küresel ölçekte etki sahibi bir Türkiye'yi sabırla hep birlikte inşa ettik.

2025 yılı için asgari ücret desteği olarak her bir işçimiz için malumunuz 1000 TL veriyoruz. 2025 yılı Ocak Kasım döneminde istihdamın korunması amacıyla 53 milyar Lira kaynak kullandık. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün buradan paylaşmak istiyorum."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

biz emeklilerde hükümetin elini taşın altına koymasını bekliyoruz

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Artan Cinayet fakirlik ve intiharların tek sebebi Tayyp

Haber YorumlarıTimur:

asssssssssstr

Haber Yorumlarıemre.can:

taş mı kaldı Allah aşkına Taşlarında bile insanların icra var tefeciler ve bankacılar taşların üzerindeki icra var. Taşların üzerindeki icraları bankacılar ve tefeciler kaldırırsa gövdelerini de koyarlar

Haber YorumlarıHeisenberg:

her felakette vatanraş taşın altına elini koyuyor. yüzbinlerce maaş alanlar , üstelik bu maaşa ihtiyacı olmayacak kadar zengin olan bakanlar, milletvekilleri bürokratlar vs vs neden elini taşın altına koymuyor ? bu halk sizin tapulu malınız değil. ilk seçimde yolcusunuz

Haber YorumlarıRegal:

Amin inşallah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
