Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesaj: Her türlü oyunu sergiliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu Phaselis Tüneli Açılış Töreni'ne videokonferans ile bağlandı. Erdoğan, açılışın hayırlı olması temennisinde bulunup gündeme ilişkin de bazı açıklamalarda bulundu.

"BU SIKINTILAR DÜNYANIN ORTAK NOKTASI"

Özellikle ekonomik gelişmelere ve son duruma değinen Cumhurbaşkanı, "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN BOYNUNU KIRDIĞIMIZDA ÖNÜMÜZDE ENGEL KALMAYACAK"

Enflasyondaki gidişata da değinen Erdoğan, "Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakı tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır." dedi.

PHASELİS TÜNELİ HAKKINDA

Türkiye'nin Doğu-Batı aksının en önemli parçalarından biri olacak Phaselis (Faselis) Tüneli her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Antalya'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlayacak. Akdeniz Sahil Yolu'nun üzerinde inşa edilen tünel bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. 450 milyon TL'ye mal olan Phaselis Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 3,6 kilometre uzunluğa sahip. Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünelin 1292 metrelik çift tüpten oluşuyor.