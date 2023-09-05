Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Ödemeyi öne çekerek üreticilerimizin yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik bir müjdeyi paylaştı. Erdoğan, "2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız. Ödemeyi öne çekerek üreticilerimizin yanında olacağız. Toplam 11,5 milyar lira desteği sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik bir müjdeyi de paylaştı.

"2024 YILINDA ÇİFTÇİLERE DESTEKLERİMİZİ VERİMLİLİĞİ ESAS ALAN YAKLAŞIMLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında çiftçilere desteklerimizi verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceğiz. Hububat için mazot ve gübre destekleri kasımdan itibaren çiftçilerimizin Ziraat Bankası hesaplarında tanımlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"2023 EKİM AYINDAN İTİBAREN ZİRAAT BANKASI HESAPLARINDA TANIMLAYACAĞIZ"

Erdoğan, konuşmasının devamında ise, "Buradan bir müjdemizi çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Mart ayında ödenecek olan buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik üreticilerimizin mazot ve gübre desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Ödemeyi öne çekerek üreticilerimizin yanında olacağız. Toplam 11,5 milyar lira desteği sunacağız." dedi.