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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren uygulanacak, hayırlı olsun

Ekonomi Haberleri

Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Zam kararının duyurulmasının hemen ardından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11.402 TL olarak uygulanacaktır. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da işçi ve işveren kesimlerine teşekkür etti. Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Ramazan Koç:

Yapılan 2.900 liralık zam neye göre yapıldı acaba sadece ev kiralarına 3.000 lira zam yapıldı verdikleri zam sadece kira zammiyla bitti

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sade vatandaş:

asgari ücretle simit çay hesabı yapmak istiyorum ama fiyatlar yere mekana göre değiştiği için bir türlü yapamıyorum her nedense osmanbeyde simit çay onbeşlira esenlerde simit sekiz çay beş altı lira bir türlü işin içinden çıkamıyorum

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Erkan Can :

helal size be,artık çalışan herkes tatile bile çıkabilecek kadar para alacak(sahiller olmasa da köyüne fln tatile gidebilir insanlar )

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