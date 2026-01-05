Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası üniversite öğrencilerine müjde geldi. KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapıldığını belirten Erdoğan, Burs ve kredi miktarını lisansta 4 bin, yüksek lisansta 8 bin, doktorada 12 bin TL'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası öğrencilere verdiği müjdede, "Burs ve kredi miktarını lisansta 4 bin, yüksek lisansta 8 bin, doktorada 12 bin TL'ye yükselttik." dedi.

KYK BURS VE KREDİLERE ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasının sonunda üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. Erdoğan, KYK burs ve kredi miktarlarına zam yaptıklarını açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri titizlikle uyguladığımız işçi, memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmeme politikasını aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. 2002 yılında öğrencilerimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Genç kardeşlerimizin daima yanında olduk.

LİSANS 4 BİN, YÜKSEK LİSANS 8 BİN, DOKTORA 12 BİN LİRA OLDU

Toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Geçen sene 34 milyar 14 milyon lira destek sağladık. Burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimize 4 bin lira, yüksek lisansa 8 bin lira, doktora öğrencilerimize 12 bin liraya yükseltiyoruz."

