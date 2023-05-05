Erdoğan "11 lira 30 kuruş" dedi! Kılıçdaroğlu yaş çay alım fiyatının 15 TL olacağı vaadinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün katıldığı Rize mitinginde yaş çay alım fiyatının kilo başına 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını duyurdu. Yaşanan gelişmeye bugün Twitter hesabından değinen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Gelirini çaydan kazanan vatandaşlara müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ÇAY MÜJDESİNE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çayla ilgili müjdesine bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değinen Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise çıtayı biraz daha yukarı çekip çay fiyatının refah payıyla birlikte en az 15 TL olacağını söyledi.

"ZİRAAT ODALARININ ANALİZLERİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde; "Erdoğan, çayın anavatanı Rize'de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

"ÇAY FİYATI REFAH PAYIYLA BERABER EN AZ 15 TL OLACAK"

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim."