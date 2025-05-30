Çubuk'ta büyükbaş hayvanların tırnak kesim ve bakımı mobil araçta yapılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarlarında mobil araçta büyükbaş hayvanlar için tırnak kesim ve bakım hizmeti sunuluyor.

Veteriner hekim Murat Soylu, uygulamanın hayvan sağlığı açısından önem taşıdığını belirterek, "Hayvanlarda tırnak uzaması yürüyüş bozukluklarına ve topallığa neden oluyor. Bu durum da süt ve döl verimini ciddi şekilde düşürüyor. Özellikle damızlık hayvanlarda, topallık değer kaybına yol açıyor ve erken kesime sevk edilmesine neden oluyor. Ancak doğru ve zamanında yapılan tırnak bakımı, bu süreci tersine çevirebiliyor." dedi.

Soylu, bakımın ihmal edilmesinin hem hayvan refahını hem de yetiştiricinin ekonomik kaybını artırabileceğini kaydetti.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda her hafta hizmet sunduklarını ifade eden Soylu, yoğun talep aldıklarını vurguladı.