Üye Girişi
Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon canlı yayınında hayat pahalılığından yakındı. Ünlü, "Benim sadece faturalarım 40-50 bin TL. Bu hayat pahalılığında sadece emekli maaşı ile geçinilmez. İmkansız." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir canlı yayında hayat pahalılığı konusunda sitem etti.

Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca, emekli maaşlarının düşüklüğü ve hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız

"SADECE EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNMEK İMKANSIZ"

"Sadece emekli maaşıyla geçinemem. Mümkün değil." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim faturalarımı toplasan 40-50 bin civarında. Ben, 'Ölüyoruz' diye bağırmıyorum ama şu an normal bir vatandaş 10 bin lirayla geçinemez. Başka geliri yoksa, başka çalışanı yoksa mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"VATANINA GİRENLERDEN PARA ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Gurbetçilerden vatana destek vergisi ile ilgili söylentilere de değinen Cübbeli Ahmet Hoca, "Destek için bir duyuru yapılabilir. Ama vatanına girenlerden para alınması doğru değil. Avrupa'da da eski bolluk yok. Gerçekten kıt kanaat geçinip, birkaç senede parasını biriktirip de köyüne gelen insanlar da var. Ülkeye her girişte para verilmesi sıla-i rahime engel olur. Akrabasını göremez, ziyaret edemez." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü 3.Sayfa Toplum Yaşam Ekonomi Haberler

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp

Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
500

Yorumlar (5)

Nuri Aga:

Ele takım verip salkım yiyenler diye bir tabir vardı ama artık onlar bağı komple götürüyorlar

8
0
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Sunucu sorsana 50 bin fatura geliyorsa maaşı ne kadarmış ve nerden para geliyor

1
0
yanıtYanıtla
Semih AKDOĞAN:

din ve siyasetten kazanılan paranın hesabı yok! üstelik hak yenerek! ama çıkıp bunun gibiler, hadisi şerifleri konuşurken, kimki devletin imakanlarını kullanıp bir hırka bile çalsan yatacak yeri yok, hadisi şerifini örnek vermezler!!!

0
0
yanıtYanıtla
Emekli sır.17:

Allah'ın kutsal kitapları Zebur - Tevrat - İncil sev dedi sevmediler Yaşat dedi yaşatmadılar Helak olan Kavimler ve Kuranı kerim oku dedi... 20 milyon alsa bile 10.000 tl maaşla Barınma kirası 10.000 tl Emekli Müslüman ve İslam... Hakkımı Allaha emanet ettim o kim neyi hak ediyorsa versin diye, vesselam saygılarımla.

0
0
yanıtYanıtla
Ömer Yüksek:

Hangi şirketlerinin faturaları bunlar. Birde onu açıklasa...

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title