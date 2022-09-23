ÇTSO meslek grubu adaylarından Başkan Yılmaz'a ziyaret

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 2022 Meslek Grubu seçimleri adayları Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı ve borsa yönetimini ziyaret etti.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 2022 Meslek Grubu seçimleri adayları Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı ve borsa yönetimini ziyaret etti.

2022 yılı oda ve borsa başkanlık seçimlerinin gündeme alındığı ziyarette, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Meclis Üyeleri, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Grubu beşinci ve dokuzuncu grup adayları ve Çarşambalı iş insanları katıldı.

ÇTSO meslek grubu adaylarından gelecek dönemde yapacakları çalışmaları dinleyen Yılmaz, Türkiye'de 2022 yılı Ekim ayı başında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin tüm oda ve borsalara hayırlı olmasını dileyerek, yapılacak seçimlerin huzur ortamında gerçekleşmesini temenni etti. Yılmaz, "Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine aday adayı olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Grubu adaylarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN