Çorum ve Malatya'nın bazı bölgelerinde arazi toplulaştırması yapılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararları ile Çorum ve Malatya'nın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Çorum'un Alaca ilçesindeki Kuzkışla köyü ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Çavuşlu, Fındıkköy, Polat, Topraktepe ve Yolkoru mahallelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

