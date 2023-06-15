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Çorum'un Laçin ilçesinde bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Çorum'un Laçin ilçesinde bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Laçin'de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü üreticilere 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Trabzon hurması fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımı yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bayram Hamgir, ilçelerinde 11 üreticiye bin Trabzon hurması dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çorum'un Laçin ilçesinde üreticilere bin Trabzon hurması fidanı verildi.

Laçin'de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü üreticilere "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Trabzon hurması fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtımı yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bayram Hamgir, ilçelerinde 11 üreticiye bin Trabzon hurması dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdiye kadar ceviz, aronya, hünnap, armut, kiraz, çilek, ayva gibi farklı ürünlerin fidanlarının dağıtımını yaptık. Her yıl Laçin'de farklı bir meyve dağıtımı yaparak üretimi çeşitlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hisarcık Trabzon Laçin Ekonomi Haberler

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