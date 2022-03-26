Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan koştu - Haberler

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Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan koştu

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Bir AVM zincirinin Çorum'daki açılışında indirim kampanyası yapacağını duyanlar, sabah erken saatte mağaza önüne akın etti. Açılış saati olan 12.00'ye kadar kalabalık iyiden iyiye artınca, ortaya parti mitingi gibi bir görüntü çıktı. Açılışta 259 TL'lik halılar 49 TL'ye satılırken, indirimli ürünlerden almak isteyenler izdiham oluşturdu.

Ulukavak Mahallesi Duvara Evler Caddesi üzerinde bugün açılacağı açıklanan AVM'nin başta halı, çaydanlık ve ikili banyo paspası olmak üzere çok sayıda ürünü çok ucuza satışa sunacağı belirtildi. Yapılan duyuruların etkisi ile sabah erken saatte mağaza önünde toplananlar, saat 12.00'deki açılış saatini bekledi.

İZDİHAM OLDU

Sayıları her geçen dakikada artan müşteriler satışların başlaması ile indirimdeki ürünleri almak için büyük çaba harcadı, zaman zaman izdiham oldu.

Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan oraya koştu

259 TL YERİNE 49 TL'YE SATILDI

Mağazada 259 TL tutarında olduğu belirtilen ancak 49 TL'den satışa çıkarılan halılar ve 300 TL yerine 99 TL'den satılan çaydanlıklar büyük ilgi gördü.

Açılıştan görüntüler;

Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan oraya koştu

Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan oraya koştu

Parti mitingi değil, indirim izdihamı! 259 TL'lik ürünün 49 TL'ye satıldığını duyan oraya koştu

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Avcılar, Çorum, Yaşam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (2)

KaraBela:

Hukumetın cıddı onlemler alması gerekıyor marketler esnaflar pazarcılar urunlere zam yapmaktan vazgecmıyor .1 hafta once aldıgın urunu 1 hafta sonra aynı fıayata alamıyorsun

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ŞARKICI KEMAL :

260 liralık ürünü 50 liraya satabiliyorsa neden 260a satıyor normal zamanda biraz mantık ya

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