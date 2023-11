Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Halk Et tesislerini ziyaret eden ünlü mutfak şefi Eyüp Kemal Sevinç, Halk Et Ürünlerine tam not verirken, tesisi Türkiye'ye örnek gösterdi.

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, Türkiye'ye örnek gösteriliyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)'nın hayata geçirdiği proje kapsamında Halk Et tesislerini ziyaret eden ünlü mutfak şefi Eyüp Kemal Sevinç, Halk Et Ürünlerine tam not verirken, tesisi Türkiye'ye örnek gösterdi.

Helal Kesim, Helal Gıda ve İSO Gıda Güvenliği sertifikalarıyla kalitesini tescilleyen Halk Et, gıda sektöründe adını duyurmaya başladı.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen, TR83 bölgesinde "Gıda Sanayii Sektörü Ürün Geliştirme Yönetim Danışmanlığı Programı" kapsamında firmaların, büyük işletmelerin tedarik zincirlerine uygun ürünler arz ederek pazardan daha fazla pay almaları amaçlanan programın danışmanlığını yapan Eks Mutfak Akademisi ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasını ziyaret etti. İnovasyon et ürünleriyle ilgili incelemelerde bulunan Sevinç, Halk Et ürünlerine tam not verdi.

Kamu nezdinde yapılan bu üretimin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Eyüp Kemal Sevinç, Halk Et'in diğer kamu kurumlarına ve belediyelere örnek olmasını istedi.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın önderliğinde önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek Halk Et olarak ürün geliştirmeye ve yakaladıkları kaliteden ödün vermeden hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. - ÇORUM