Çoruh EDAŞ, zorlu Karadeniz coğrafyasında 14 milyar lirayı aşan yatırımla kesintisiz enerji hedefliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan, bölgenin sert iklimi ve zorlu coğrafyasına rağmen kesintisiz enerji için yatırımlarını aralıksız sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), 2025 sonu itibarıyla 14 milyar lirayı aşan yatırımı hayata geçirmiş olacak.

Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Çoruh EDAŞ Müdürü Mehmet Aydın, şirket faaliyetleri, bölgedeki elektrik dağıtım yapısı ve hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da katıldı.

Aydın, şirketin 5 il ve 61 ilçede 1,6 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunduğunu kaydederek, bölgede 65 bin kilometreyi aşan hat uzunluğu, 13 bin 507 trafo ve 1,3 milyon direkle faaliyet yürütüldüğünü anlattı.

Türkiye genelinde abone sayısının yüzde 3,2'sini, hat uzunluğunun yüzde 5,5'ini, direk sayısının ise yaklaşık yüzde 7'sini yönettiklerini ifade eden Aydın, "Daha az nüfusa ve daha düşük tüketime rağmen çok daha büyük bir şebekeyle operasyonu yönetiyoruz. Hem şehir merkezlerinde hem köylerde, hatta yaylalarda abonelerimiz var. Dağıtım faaliyetimizi sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, dağıtım bölgesinin son derece dağınık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olduğunu vurgulayarak, bu durumun sokak aydınlatmasından kırsal ve şehir güvenliğine kadar tüm hizmet alanlarına yansıdığını, dağıtım trafolarının önemli bölümünün ulaşımı zor dağlık alanlarda bulunduğunu kaydetti.

Sistemin her noktasında ölçüm yapıldığını belirten Aydın, elde edilen verilerle şebekenin planlandığını, tasarlandığını ve işletildiğini söyledi.

Aydın, son 4 yılda kesinti sürelerinde önemli iyileşme sağlandığını ifade ederek, "Bir abonenin yılda ortalama maruz kaldığı kesinti süresi 16,66 saate kadar düştü." bilgisini paylaştı.

Hizmet bölgesindeki bir aboneye elektrik ulaştırma maliyetinin Türkiye ortalamasına göre 2,5-3 kat daha yüksek olduğuna dikkati çeken Aydın, "Son 4 yılda Çoruh EDAŞ olarak bölgemize 12,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2025 sonu itibarıyla toplam yatırım büyüklüğümüz 14,03 milyar liraya, gerçekleşme oranımız ise yüzde 101 seviyesine ulaşmış olacak." diye konuştu.

Aydın, tarife dönemi boyunca 159 bin 300 direk, 1070 trafo ve 85 bin 700 armatür montajı yapıldığını, 6 bin 761 kilometre hat inşa edildiğini kaydederek, her yıl ortalama 51 bin mevcut armatürün LED'e dönüştürüldüğünü bildirdi.

Aydınlatmada LED dönüşümü tasarruf getiriyor

Tek bir armatürde elektrik tüketiminin ortalama yüzde 40 azaldığının altını çizen Aydın, "Bu sayede yıllık yaklaşık 10 milyon kilovatsaat tasarruf sağlanıyor. Hedefimiz 239 bin armatürü LED'e dönüştürmek. Bu gerçekleştiğinde 43 milyon kilovatsaat verimlilik elde edilecek." ifadesini kullandı.

Aydın, bölgede kayıp-kaçak oranının 2011'de yüzde 10,6'dan 2024 sonunda yüzde 6,35'e gerilediğini belirterek, söz konusu düşüşün 86 bin hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geldiğine, bunun da Gümüşhane'nin 1 yıllık tüketimi olduğuna dikkati çekti.

Dağıtım bölgesindeki tüketicilerin elektrik ihtiyacının yüzde 80'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilecek kapasitede olduğunu da vurgulayan Aydın, bölgede 239 güneş enerjisi santralinin yıllık 100 milyon kilovatsaat, 123 hidroelektrik santralinin 2,5 milyar kilovatsaat, 4 biyokütle enerji santralinin ise 21,5 milyon kilovatsaat üretim yaptığını söyledi.

Elektrikli araç şarj altyapısına yönelik yatırımlara da değinen Aydın, DC soket toplam gücünün 2022'de 916 kilovatken 2025 itibarıyla 25 bin 691 kilovata, AC soket gücünün ise aynı dönemde 1250 kilovattan 8 bin 972 kilovata yükseldiğini ifade etti.

Aydın, yapılan yatırımlarda şarj istasyonu talebinin de dikkate alındığını belirterek, otomatik sayaç okuma sistemi sayesinde toplam elektrik tüketiminin yüzde 46'sının uzaktan okunabildiğini sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Çoruh EDAŞ ekiplerinin zorlu koşullardaki çalışmalarını gözlemlemek için Akçaabat'ta bir mahalle ziyaret edildi ve çalışma basın mensuplarıyla adım adım takip edildi.