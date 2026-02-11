Haberler

Corendon Tennis Club Kemer genç tenisçileri ağırlayacak
Corendon Tennis Club Kemer, TEN-PRO Global Junior Tour'un Türkiye ayağına ev sahipliği yapacak. Organizasyon, 10-30 Nisan tarihleri arasında 3 hafta boyunca gerçekleştirilecek ve 8-16 yaş arası genç oyuncular katılacak. Türkiye'nin spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rafa Nadal Academy ve Mouratoglou gibi tenis akademilerinde düzenlenen TEN-PRO Global Junior Tour'un Türkiye organizasyonu, bu yıl yeniden Corendon Tennis Club Kemer'de gerçekleştirilecek.

Geçen iki yılda yapılan organizasyonların ardından turnuva, bu yıl 10-30 Nisan'da 3 hafta üst üste düzenlenecek. Organizasyonda dünyanın dört bir yanından 8-16 yaş arası genç oyuncular mücadele edecek.

Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, İsviçre, Yunanistan, Mısır, Dubai ve ABD gibi ülkelerde 2015'ten bu yana düzenlenen organizasyonun, Türkiye'de spor turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Geçen yıl Türkiye Masters Şampiyonası, Milli Takım Belirleme Turnuvaları, Rus Kadın Milli Takım Kampı ve çeşitli amatör tenis kamplarına ev sahipliği yapan kulübün, bölgenin spor turizmi potansiyeline dikkati çekmesi amaçlanıyor.

Kulübün, 2026 yılı içerisinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Tennis Europe gibi uluslararası resmi turnuvalara da ev sahipliği yapması planlanıyor. Tesis, toplamda 14 toprak kortla hizmet veriyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
