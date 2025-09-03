Corendon Airlines, Frankfurt Havalimanı'nda Yeni Ofis Açtı

Corendon Airlines, Almanya'nın en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olan Frankfurt Havalimanı'nda açtığı yeni ofisiyle, Avrupa'daki operasyonlarını güçlendirerek büyüme stratejisine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2025'te stratejik yatırımlarına devam ediyor. Frankfurt Havalimanı'nda yeni bir ofis açan hava yolu şirketi, Almanya pazarındaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Yeni ofis, Frankfurt Havalimanı'nda yer alan House of Logistics and Mobility (HOLM) binasında konumlanıyor. İş dünyası ve akademiyi bir araya getiren, büyük şirketlerden KOBİ'lere, start-up'lardan üniversitelere kadar birçok kurumun bulunduğu HOLM, Corendon Airlines'ın Satış ve Ticari ekibine ev sahipliği yapacak.

"Buradaki varlığımız, mevcut ağımızı genişletmemizi ve yeni pazarlara daha etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak"

Corendon Airlines Satış ve Pazarlama Direktörü Christian Hein, yeni ofisin açılışıyla ilgili şunları söyledi: "Corendon Airlines için her zaman en önemli kaynak pazar olan Almanya'da resmi bir ofisimizin olması, partnerlerimize daha yakın çalışmamız açısından son derece önemliydi. Son aylarda Almanya'daki ekibimizi büyütme fırsatı bulduk. Yeni şubemizle yalnızca Almanya pazarındaki görünürlüğümüzü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki büyümemizin temelini de atıyoruz. Buradaki varlığımız, mevcut ağımızı genişletmemizi ve yeni pazarlara daha etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak."

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de güçlü bir operasyon ağına sahip olan "Tatil Hava Yolu" Corendon Airlines, bu ülkelerde yer alan 20'den fazla havalimanından; Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fas ve Mısır gibi popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlar düzenliyor. Ayrıca İngiltere ve Polonya'dan da bu seçkin destinasyonların bir kısmına bağlantılar sağlıyor.

35 uçaklık filosuyla yılda 10 milyon yolcuya hizmet veren Corendon Airlines, yeni nesil ve yakıt verimliliği yüksek uçaklarla filosunu güçlendirmeye, uçuş ağını çeşitlendirmeye ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyor. - ANTALYA