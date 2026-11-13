COP31 panelinde 660 milyon kişinin elektriğe erişimi için finansman öne çıktı

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İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve COP31 Eylem Gündemi Direktörü Tuğba Dinçbaş, gelişmekte olan ülkelerde elektrifikasyonun hızlandırılması için finansman, teknoloji işbirliği ve altyapı yatırımlarının önem taşıdığını belirterek, uluslararası işbirliğinin ülkelerin enerji dönüşümü planlarını yatırım yapılabilir projelere dönüştürmeye katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Avustralya Pavilyonu'nda, Avustralya hükümeti ve Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) işbirliğinde "Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Elektrifikasyon Fırsatları Üst Düzey Bakanlar Paneli" düzenlendi.

Panelin açılışında Dinçbaş'ın yanı sıra Avustralya'nın COP31 Müzakereler Başkanı İcra Direktörü Kushla Munro ve SEforALL Üst Yönetici Yardımcısı Stefano Marguccio konuşma yaptı.

Dinçbaş, konuşmasında, elektrifikasyonun iklim hedefleriyle enerji güvenliğini ve ekonomik kalkınmayı bir araya getirdiğini belirterek, enerji dönüşümünün başarısının uygun maliyetli ve güvenilir enerjiye erişimin sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

COP31 Küresel İklim Eylem Gündemi kapsamında ortaya konulan "35'e 35" hedefiyle, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasının amaçlandığını anımsatan Dinçbaş, hedefin farklı ulusal koşulları ve kalkınma yollarını dikkate alan ortak bir küresel eylem hedefi olduğunu ifade etti.

Dinçbaş, bu hedefe ulaşılması için temiz ve düşük karbonlu elektrik üretiminin artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde elektriğe erişimin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Elektrifikasyonun üç temel alanda ilerletilebileceğine dikkati çeken Dinçbaş, bunların elektriğe erişimi bulunmayan nüfusun enerjiye kavuşturulması, mevcut enerji tüketiminde elektrikli teknolojilere geçilmesi ve gelişmekte olan ekonomilerde üretken faaliyetlerden kaynaklanan yeni elektrik talebinin karşılanması olduğunu kaydetti.

Dinçbaş, güvenilir elektrik arzının sağlık tesislerinin faaliyetlerini destekleyebileceğini, tarımsal üretim süreçlerini geliştirebileceğini ve küçük işletmelerin büyümesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin enerji dönüşümünde finansmana erişimin kritik önem taşıdığını vurgulayan Dinçbaş, "Birçok ülke için yüksek finansman maliyetleri önemli bir engel olmaya devam ediyor. Uluslararası işbirliği, proje hazırlığı, uygun maliyetli finansman, teknoloji işbirliği ve kapasite geliştirme yoluyla ulusal planların yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesine yardımcı olmalı." dedi.

Elektrik üretimi, şebekeler, depolama sistemleri ve verimli elektrikli teknolojilere yatırım yapılması gerektiğini belirten Dinçbaş, COP31'in uygulamaya odaklanan bir iklim zirvesi olduğunu vurguladı.

Elektrifikasyon enerji güvenliğini ve ekonomik büyümeyi destekliyor

Avustralya'nın COP31 Müzakereler Başkanı İcra Direktörü Kushla Munro da elektrifikasyonun yalnızca emisyonların azaltılması açısından değil, enerji güvenliği, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma bakımından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Elektrikli teknolojilerin yaygınlaştırılmasının fosil yakıt piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına bağımlılığı azaltabileceğini ifade eden Munro, bunun enerji maliyetlerinin düşürülmesine, verimliliğin artırılmasına ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) Üst Yönetici Yardımcısı Stefano Marguccio ise gelişmekte olan ekonomilerin küresel elektrik talebindeki büyümenin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu belirtti.

Dünya genelinde yaklaşık 660 milyon kişinin elektriğe erişemediğini aktaran Marguccio, elektrifikasyonun yaygınlaştırılması için finansman imkanlarının artırılması, şebekelerin modernize edilmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına uygun uygulama planlarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülke temsilcileri elektrifikasyon çalışmalarını anlattı

Panelde Endonezya Ulusal Enerji Konseyi Üyesi Satya Yudha, Tanzanya Elektrik Tedarik Şirketi (TANESCO) Çevre, Sanitasyon ve Yönetişim Birimi Yöneticisi Tluway Sappa, Pakistan Enerji Bakanlığı Danışmanı Naved Arshad ve Güney Afrika İş Dünyası Örgütü Enerji Politikaları Kıdemli Uzmanı Zethu Diko da konuşma yaptı.

Yudha, Endonezya'nın yenilenebilir enerji ve batarya depolama yatırımlarına odaklandığını, Sappa ise Tanzanya'da iletim ve dağıtım altyapısının genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Arshad, Pakistan'daki güneş enerjisi yatırımlarının depolama ve enerji verimliliği uygulamalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, Diko, Güney Afrika'da elektrifikasyonun hızlandırılması için iletim altyapısına yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Panelin kapanışında konuşan Etiyopya COP32 Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Abyot Dagne, elektrifikasyonun ülkelerin ekonomik dönüşümünü, sanayileşmesini ve istihdamını destekleyecek şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Dagne, Etiyopya'nın "35'e 35" küresel elektrifikasyon hedefini ilke olarak desteklediğini, COP31'de sağlanan ilerlemenin gelecek yıl Addis Ababa'da düzenlenecek COP32'ye taşınmasının önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA