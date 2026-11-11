COP31 Antalya'da yeşil hidrojen oturumunda sanayide somut uygulama vurgulandı

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Yeşil hidrojenin küresel ölçekte yaygınlaştırılması için uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, sanayi uygulamalarının artırılması ve Türkiye'nin Avrupa hidrojen pazarındaki potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Yeşil Hidrojen ve Türevleri için Uluslararası İşbirlikleri ve Fırsatlar oturumu düzenlendi.

Moderatörlüğünü Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Genel Sekreteri Fatih Kuşçu'nun yaptığı oturuma, H2DER Başkanı Yusuf Günay, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Sanayide Hidrojen Küresel Programı Şefi Petra Schwager ve Biga Hidrojen Kurucu Ortağı Murat Aşcı ve Akfen Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp katıldı.

Schwager, burada yaptığı konuşmada, hidrojenin küresel ölçekte yaygınlaşması için sanayide somut uygulamaların hayata geçirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve uluslararası standartların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile hidrojene yönelik işbirliklerinin 2004'e dayandığını, o dönemde enerji alanındaki çalışmaların ağırlıklı olarak ulaştırma sektörüne odaklandığını ancak bu yaklaşımın zamanla değiştiğini ifade etti.

Schwager, Türkiye'nin hidrojen stratejisini doğru yaklaşımla şekillendirdiğini belirterek "Hidrojen politikalarının öncelikle ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, daha sonra küçük ölçekli üreticiler ve düşük gelirli ihracatçılar gibi farklı kesimlerin de sürece dahil edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Almanya ile yürütülen işbirliği ticari projelere dönüştürülecek

H2DER Başkanı Günay da Türkiye'nin güçlü yenilenebilir enerji altyapısı ve sanayi kapasitesiyle Avrupa'nın yeşil hidrojen tedarikinde önemli bir ortak olabileceğini belirterek, Almanya ile yürütülen işbirliğinin somut yatırımlara ve ticari projelere dönüştürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde yüksek potansiyeli bulunduğunu, yeşil hidrojen üretiminde ise yenilenebilir enerjinin maliyetinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıkan yenilenebilir elektrik arzının elektrolizörler aracılığıyla yeşil hidrojen üretiminde değerlendirilebileceğine işaret eden Günay, "Esnek elektrik tarifeleri, yatırım destekleri ve uzun vadeli satın alma anlaşmaları bu üretimin rekabetçiliğini artırabilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA