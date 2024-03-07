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Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir

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Özel sektörde çalışanları ve çeşitli sebeplerden ötürü devlet tarafından ödeme alan kişilerin farkında olmadan bankalarda birikmiş paraları olabilir. Peki bunu nasıl öğreneceksiniz ve birikmiş paranız varsa nasıl alacaksınız? Detaylar haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan için sağlanan ödemeler, vatandaşların hakları içinde önemli bir yer tutuyor. e-Devlet'e girdikten sonra arama çubuğuna "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" şeklinde yazarak sorgulama işlemini yapabilir, şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

ÇOĞU ZAMAN UNUTULUYOR

SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, vatandaşların derhal kontrol etmeleri gereken önemli konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerle bu ödemelerin bazıları sahipleri tarafından unutulabilmekte veya fark edilmiyor. Kimi durumlarda, ödemeler doğrudan hesaplara aktarılırken, bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor. Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor. Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.

SORGULAMALARI MUTLAKA YAPIN

Unutulan para yardımlarının geri alınması için öncelikle vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamaları gerçekleştirmeleri gerekiyor. SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığı kolaylıkla öğrenilebilir ve hak sahibi olunan paralar alınabilir. Devletin sunduğu yardımlar arasında önemli bir yere sahip olan yaşlı aylığı gibi destekler, belirli koşulların sağlanması halinde 65 yaş üstü vatandaşlara veriliyor. Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamda.

BANKALAR DA HAK TANIYOR

Ayrıca, anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de unutulabiliyor ve bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor. Bankalarda unutulan paralar konusunda ise, bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımlanıyor. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular sayesinde, vatandaşlar unutulan paralarını isimlerine göre sorgulayabilir ve geri alabilirler. Devletin sağladığı sosyal yardımlar ve bankalarda unutulan paralar, vatandaşların hakları içindedir ve bu haklardan faydalanabilmek için düzenli olarak ilgili platformları kontrol etmek ve gerekli sorgulamaları yapmak gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

E-Devlet Hukuk Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Ocean Express cargo Ltd:

KONUYU HİÇ ANLAMADIM..ÇOK UZATMIŞSINIZ..KİM NASIL ÖĞRENECEK ???

36
0
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sinan çayırcı:

E Devlet'e giriş yaptıktan hemen sonra arama çubuğuna "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" şeklinde yazarak sorgulama işlemini Kısa bir sürede yapabilirsiniz. Haber bu kadar :)

15
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Davud Doğrucu:

Kalsın kardeşim bırakmaya bakmaya gerek yok yeni vergiler icat edip üstüne borç çıkarmasınlar yeter

5
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Uğur Dindar:

Bes yaz edevlete çıkar

3
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Cevap :

Devlet veya herhangi bir kurum alacağı olduğu zaman bildirim gönderirde vatandaşın alacağı zaman neden göndermez çünkü işlerine gelmez. Unutulan para varsa hatırlatmaları lazım.

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