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Samsun’da coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat başladı

Samsun’da coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balında hasat başladı
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Samsun’un coğrafi işaret tescilli Salıpazarı kestane balında hasat dönemi, düzenlenen 2. Geleneksel Kestane Balı Festivali ile başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, ilk hasada katılarak arı kovanlarını inceledi. Yılmaz, Samsun’da yaklaşık 98 bin arılı kovanda bin 785 üreticinin yılda bin ton bal ürettiğini, 2025’te arıcılara 14,5 milyon lira destek ödendiğini ve kestane balının coğrafi işaretle ayrıcalıklı olduğunu vurguladı.

Samsun'un doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan coğrafi işaret tescilli Salıpazarı kestane balında hasat dönemi başladı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kestane Balı Festivali kapsamında üreticilerle bir araya gelen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, arı kovanlarını inceleyerek sezonun ilk hasadına eşlik etti. İl Müdürü Kemal Yılmaz, arıcılığın Samsun tarımının stratejik üretim alanlarından biri olduğunu belirterek, Salıpazarı'nın zengin kestane ormanları, doğal florası ve uygun ekolojik yapısıyla kaliteli kestane balı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

İl yaklaşık 98 bin arılı kovanda, bin 785 üretici tarafından yılda yaklaşık bin ton bal üretildiğini belirten Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arıcılara sağladığı desteklerle sektörün her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı. 2025 yılında Samsunlu arıcılara 14,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını hatırlattı. Kestane balının kendine özgü aroması, yoğun kıvamı ve coğrafi işaret tesciliyle ayrıcalıklı bir ürün olduğuna dikkat çeken Yılmaz, il genelindeki 8 bal ormanı ve yaklaşık 40 bin dekar kestane ormanının, Samsun'u kaliteli kestane balı üretiminde önemli merkezlerden biri haline getirdiğini söyledi.

Yılmaz ayrıca doğanın eşsiz lezzetini üreten tüm arıcılara bereketli ve verimli bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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