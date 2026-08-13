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Ardahan'da 2026 bal hasadı başladı

Ardahan'da 2026 bal hasadı başladı
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Ardahan’da Kafkas arısı ile üretilen coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında 2026 sezonunun bal sağımı başladı.

Ardahan'da Kafkas arısı ile üretilen coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında 2026 sezonunun bal sağımı başladı. Aylar süren yoğun emeğin ardından arıcılar, kovanlardaki olgunlaşan balları özenle toplamaya başladı. Kilosu bin 500 ile bin 900 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulan Ardahan balı, yüksek prolin değeri ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Kafkas arısının gen merkezi olarak kabul edilen Ardahan, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal florasıyla arıcılık açısından önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Kafkas arısı, soğuk iklim şartlarına dayanıklılığı ve uzun dili sayesinde nektar toplama kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Ardahan Merkeze bağlı Kazlıköy'de arıcılık yapan Cüneyt Mostura bu yılki hasattan memnun olduğunu söyledi. 2010'da Ardahan Üniversitesi arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bin 200 koloniyle arıcılık yaptığını belirten Mostura, "Yaklaşık 16 yıldır arıcılık yapmaktayım. Bu bölgede Kafkas arısıyla çalışıyoruz. Kafkas arısı çok sakin bir arı ırkı olduğu için maskesiz de çalışmak mümkün. Bu yıl balın kilosu bin 500 ile bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz" dedi.

Bal sağımı sırasında arıcılar, peteklerde olgunlaşan balları kovanlardan çıkararak süzme işlemi için hazırlıyor. Büyük emek ve dikkat gerektiren hasat sürecinde elde edilen balın, Ardahan'ın yüksek rakımlı ve doğal florasıyla birleşerek kendine özgü aroma ve lezzet özellikleri taşıdığı belirtiliyor.

2026 üretim sezonunun ilk hasadının gerçekleştirilmesiyle birlikte arıcıların da yüzü güldü. Sezon boyunca arıların bakımını titizlikle sürdüren üreticiler, hasadın verimli geçmesini ve kaliteli bal üretiminin artmasını bekliyor.

Ardahan'da başlayan bal sağımının önümüzdeki günlerde farklı arılıklarda da devam etmesi beklenirken, üreticiler sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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