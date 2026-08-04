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Ardahan çiçek balı 2026'da 1900 TL

Ardahan çiçek balı 2026'da 1900 TL
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Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 yılı satış fiyatı kilogram başına 1900 lira olarak belirlendi.

Coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının 2026 yılı satış fiyatı kilogram başına 1900 lira olarak belirlendi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir araya gelen sektör temsilcileri, coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kilogram fiyatını 1900 lira olarak kararlaştırdı.

Zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı meraları sayesinde kendine özgü aroma ve kaliteye sahip olan Ardahan çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenirken, ilin önemli ekonomik değerleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaretli bal, belirlenen kriterlere uygun olarak üretilip denetlenerek tüketiciye sunuluyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, fiyatın komşu illerdeki piyasa koşulları da dikkate alınarak belirlendiğini ifade ederek, alınan kararın Ardahan arıcılığı için hayırlı olmasını temenni etti.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da belirlenen fiyatların üreticilere duyurulacağını söyledi.

Evliyaoğlu, "Yaptığımız değerlendirmelerle coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının fiyatını 1900 lira olarak belirledik. Kentimizde yaklaşık 35 bin kovan ve 650'yi aşkın arıcımız mevcut." dedi.

Kaynak: AA
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