Çocuklarda İdrar Kaçırma Ciddiye Alınmalı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Taktak, çocuklarda görülen idrar kaçırma sorununun hafife alınmaması gerektiğini, bu durumun ciddi böbrek rahatsızlıklarının erken belirtisi olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aysel Taktak, özellikle okul çağındaki çocuklarda devam eden idrar kaçırma şikayetlerinin ihmal edilmemesinin altını çizerek, ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

İdrar kaçırmanın her zaman basit gelişim süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Taktak, bazı durumlarda bu durumun böbrek ve idrar yolu hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkati çekti.

Taktak, çocuklarda idrar kontrolünün genellikle 4-5 yaş civarında geliştiğini anlatarak, "Bu yaşlardan sonra devam eden ya da sonradan başlayan idrar kaçırma sorunları bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Özellikle sık tekrarlayan idrar kaçırma durumlarında altta yatan nedenin araştırılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda idrar kaçırmanın en sık nedenlerinden birinin idrar yolu enfeksiyonları olduğun kaydeden Taktak, idrar yolu enfeksiyonlarının zamanında tedavi edilmemesi durumunda böbrek dokusunda hasara yol açabileceğini aktardı.

Taktak, bu nedenle idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın veya bel ağrısı, ateş gibi belirtilerle birlikte görülen idrar kaçırma durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulması önerisinde bulundu.

Bazı çocuklarda idrar kaçırmanın mesane fonksiyon bozuklukları veya doğuştan gelen idrar yolu anomalileriyle ilişkili olabileceğini vurgulayan Taktak, şunları kaydetti:

"Çocuklarda gündüz ya da gece sık tekrarlayan idrar kaçırma, ani idrar yapma isteği, idrarı tutamama gibi şikayetler mesane ve böbrek sağlığı açısından değerlendirilmelidir. Erken tanı sayesinde böbreklerin korunması ve olası komplikasyonların önlenmesi mümkün olabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren, idrar kaçırma problemi yaşayan ya da tuvalet alışkanlıklarında belirgin değişiklik görülen çocukların bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Erken dönemde yapılan tanı ve tedavi, böbrek sağlığının korunmasında önemli rol oynar."

Sağlıklı tuvalet alışkanlıklarının kazandırılması, yeterli sıvı tüketimi ve düzenli sağlık kontrollerinin çocuklarda böbrek ve idrar yolu sağlığının korunmasına katkı sağladığını ifade eden Taktak, şüpheli belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.