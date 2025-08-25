Çocuklar için Göz Sağlığında Havuz ve Deniz Uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Sevil Karaman, havuza veya denize giren çocuklarda artan "kırmızı göz" hastalığı riskine karşı koruyucu gözlük kullanımının önemine dikkati çekti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sevil Karaman, sıcak havalar dolayısıyla havuz ve deniz kullanımının arttığı günlerde kırmızı göz olarak bilinen göz enfeksiyonu ve alerji görülme riskinin çocuklarda yükseldiğini belirtti.

Karaman, korunma için en önemli kuralın, yüze tam oturan ve ultraviyole (UV) korumalı bir deniz gözlüğünün kesintisiz kullanılması olduğunu vurgulayarak, hem deniz hem de havuz sonrası gözlerin temiz suyla yıkanması ve şikayet durumunda mutlaka hekime danışılması önerisinde bulundu.

Havuza veya denize giren çocukların gözlerinde sürekli gözlük olması ve gözlüğün takıp çıkarırken dahi dikkat edilmesi gerektiğini aktaran, Karaman, şöyle devam etti:

"Bazen aileler denizin daha korunaklı, daha temiz olduğunu düşünüp denize girerken bu gözlüğü kullanmayabiliyorlar ama esasında bu yanlış bir inanış. Denizde de mikroplar var, bakteriler var. Evet, havuza göre daha temiz kabul edebiliriz ama denizde de aynı korumalara devam etmemiz lazım. Deniz gözlüğü seçimindeki kriterlerimiz neler olmalı? Önceliğimiz mutlaka çocuğun yüzüne, gözüne uymalı. Ne sıkmalı ne de boş durmalı. Çünkü boş durursa, boşluklar olursa gözünden çıkacaktır. Sıkarsa da çocuk rahat etmeyecektir. Sadece gözü mekanik olarak koruması yetmez, deniz gözlüğünüzün de ultraviyole koruması olması olmalı."

Her göz kızarıklığı enfeksiyon veya alerji değildir

Karaman, deniz gözlüğünün yanında bir de UV korumalı güneş gözlüğünün de bulundurulması gerektiğinin altını çizerek, alınan tüm önlemlere rağmen çocuklarda göz kızarması olursa mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini kaydetti.

Her göz kızarıklığının enfeksiyon veya alerji olmadığı bilgisini paylaşan Karaman, "Bunun ayırıcı tanısını hekiminiz mutlaka yapacaktır, ona uygun damlalarla sizi destekleyecektir. Bunun dışında, havuz kenarında ya da deniz kenarında oynarken deniz gözlüğünü çıkarsa bile UV korumalı bir güneş gözlüğü elinizin altında olmalı ki en azından güneş hassasiyetinden, güneş yanıklarından da gözü koruyalım." ifadelerini kullandı.