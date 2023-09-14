Coca-Cola, yapay zeka teknolojisiyle yeni içeceğini piyasaya sürdü

Coca-Cola, yapay zeka teknolojisinin yardımıyla yaratılan yeni bir içeceği olan Y3000'i müşteri geri bildirimleriyle tasarladı ve piyasaya sürdü. Şirket, yapay zekanın öngörülerini kullanarak eşsiz bir lezzet elde ettiğini belirtti. Y3000, sınırlı sayıda üretilen bir gazlı içecek olarak satışa sunulacak.

Gazlı içecek devi Coca-Cola, yapay zeka teknolojisinin yardımıyla yaratıldığını belirttiği bir içeceğin piyasaya sürülmesiyle yapay zeka (AI) kervanına katıldı.

Y3000 olarak adlandırılan Coca-Cola'nın sınırlı sayıdaki gazlı içeceği, müşteri geri bildirimleriyle tasarlanan "fütüristik bir lezzet" içeriyor

Bir basın açıklamasına göre şirket, dünyanın dört bir yanındaki Coca-Cola tüketicilerinden duygular, özlemler, renkler, tatlar ve daha fazlası aracılığıyla geleceği nasıl hayal ettiklerini paylaşmalarını istedi.

Coca-Cola, sayısız perspektifi yapay zekadan elde edilen öngörülerle birleştirdikten sonra Y3000'in eşsiz tadını yaratabildiğini söyledi. Şirket yöneticisi Oana Vlad yaptığı açıklamada, "Coca-Cola'nın 3000 yılında da bugün olduğu kadar güncel ve ferahlatıcı olacağını umuyoruz, bu nedenle gelecekten gelen bir kolanın tadının nasıl olabileceğini keşfetmek için kendimize meydan okuduk" dedi.

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Vlad şöyle devam etti: "Coca-Cola'nın yarının getireceğine inandığı şeylerin canlandırıcı bir ifadesi için insan zekasını ve yapay zekayı bilinçli olarak bir araya getirdik." Sıfır şekerli ürün ABD, Kanada, Çin, Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere belirli pazarlarda sınırlı bir süre için satışa sunulacak.

Coca-Cola, yapay zekanın da kullanıldığı içecek kutusunun tasarımında sıvıyı şekil değiştiren, evrim geçiren bir durumda sergilediğini ve olumlu bir geleceği vurgulayan biçim ve renk değişiklikleriyle iletildiğini söylüyor.

Yapay zeka yıllardır var olsa da, geçtiğimiz Kasım ayında Microsoft destekli OpenAI tarafından yaratılan ve insan komutlarına yanıt olarak kulağa doğal gelen metinler üretebilen etkileyici bir yapay zeka destekli sohbet robotu olan ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından bu teknolojiye olan ilgi tavan yaptı.

Bu ilgi patlaması, giderek artan sayıda firmanın satışlarını artırmak için teknolojiden yararlanmanın yollarını bulmasına neden oldu. Coca-Cola kesinlikle bu işe girişen ilk yiyecek ve içecek şirketi değil.

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Bu yılın başlarında Campbell Soup, Chunky Ghost Pepper Chicken Noodle çorbasını yaratmasına yardımcı olması için yapay zekayı kullandığını söylerken, Japon içecek devi Sapporo, yapay zekanın normal sürenin yarısında yeni içecekler yaratmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ülkemizde de yiyecek alanında olmasa da sanat alanında Teoman, kliplerini ve albüm kapağını Midjourney yardımı ile yapmıştı. Bakalım yapay zeka hayatımıza daha ne kadar dahil olacak… Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.