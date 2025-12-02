CK Enerji'nin Sporun Enerjisi Projesi Genç Sporcuları Gururlandırıyor

CK Enerji'nin "Sporun Enerjisi" projesiyle destek verdiği genç sporcular, 2025 boyunca ulusal ve uluslararası arenada kazandıkları madalyalar ve şampiyonluklarla Türkiye'nin gururu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji'nin "Sporun Enerjisi" projesiyle destek verdiği sporcular, yıl boyunca hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gösterdikleri performansla onlarca madalya ve şampiyonluk kazanarak Türkiye'yi gururlandırırken, aynı zamanda engelli bireylere karşı farkındalığın artmasına katkı sundu.

Eşit fırsatlar tanındığında her spor dalında başarının mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlayan genç sporcular Abdullah Öztürk, Çiğdem Sayın, Ulaş Yılmazoğlu, Maya Asya Gültekin, Öznur Cüre ve Koral Berkin Kutlu azimle ve kararlılıkla ilerleyen her bireyin sahalarda kendine yer açabileceğini bir kez daha gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, Mayıs 2022'den itibaren başlattıkları Sporun Enerjisi projesiyle genç sporcuların yanında yer aldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CK Enerji Ailesi olarak sporcularımızın gösterdiği başarıları, bitmeyen azmini ve ilham veren yolculuklarını heyecanla takip ediyoruz. Toplumsal hayatın her alanında eşit şartlar tanındığında başarmanın mümkün olduğunu gösteren sporcu arkadaşlarımızı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha bu kararlı yolculukları ve elde ettikleri başarıları dolayısıyla gönülden kutluyoruz. 'Enerjimiz gençler için' diyerek çıktığımız bu yolculukta, genç sporcularımız bu enerjiyi madalyalar ve şampiyonluklar ile gururlandırdı. Onların attığı her adım, elde ettiği her başarı nice gence cesaret veriyor, motivasyon oluyor."

CK Enerji'nin, söz konusu projeyle yanlarında yer aldığı sporculardan Çiğdem Sayın tekerlekli sandalye tenisinde, Ulaş Yılmazoğlu ve Koral Berkin Kutlu yüzmede, Abdullah Öztürk ve Maya Asya Gültekin masa tenisinde, Öznur Cüre ise okçulukta 2025'te kazandıkları madalya ve şampiyonluklarla önemli başarılara imza attı.