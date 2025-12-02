Haberler

CK Enerji'nin Sporun Enerjisi Projesi Genç Sporcuları Gururlandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CK Enerji'nin 'Sporun Enerjisi' projesi ile desteklenen genç sporcular, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası arenada kazandıkları madalya ve şampiyonluklarla Türkiye'yi gururlandırdı. Engelli bireylere karşı farkındalık yaratan bu sporcular, eşit fırsatlar tanındığında her alanda başarının mümkün olduğunu gösterdi.

CK Enerji'nin "Sporun Enerjisi" projesiyle destek verdiği genç sporcular, 2025 boyunca ulusal ve uluslararası arenada kazandıkları madalyalar ve şampiyonluklarla Türkiye'nin gururu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji'nin "Sporun Enerjisi" projesiyle destek verdiği sporcular, yıl boyunca hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gösterdikleri performansla onlarca madalya ve şampiyonluk kazanarak Türkiye'yi gururlandırırken, aynı zamanda engelli bireylere karşı farkındalığın artmasına katkı sundu.

Eşit fırsatlar tanındığında her spor dalında başarının mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlayan genç sporcular Abdullah Öztürk, Çiğdem Sayın, Ulaş Yılmazoğlu, Maya Asya Gültekin, Öznur Cüre ve Koral Berkin Kutlu azimle ve kararlılıkla ilerleyen her bireyin sahalarda kendine yer açabileceğini bir kez daha gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, Mayıs 2022'den itibaren başlattıkları Sporun Enerjisi projesiyle genç sporcuların yanında yer aldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CK Enerji Ailesi olarak sporcularımızın gösterdiği başarıları, bitmeyen azmini ve ilham veren yolculuklarını heyecanla takip ediyoruz. Toplumsal hayatın her alanında eşit şartlar tanındığında başarmanın mümkün olduğunu gösteren sporcu arkadaşlarımızı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha bu kararlı yolculukları ve elde ettikleri başarıları dolayısıyla gönülden kutluyoruz. 'Enerjimiz gençler için' diyerek çıktığımız bu yolculukta, genç sporcularımız bu enerjiyi madalyalar ve şampiyonluklar ile gururlandırdı. Onların attığı her adım, elde ettiği her başarı nice gence cesaret veriyor, motivasyon oluyor."

CK Enerji'nin, söz konusu projeyle yanlarında yer aldığı sporculardan Çiğdem Sayın tekerlekli sandalye tenisinde, Ulaş Yılmazoğlu ve Koral Berkin Kutlu yüzmede, Abdullah Öztürk ve Maya Asya Gültekin masa tenisinde, Öznur Cüre ise okçulukta 2025'te kazandıkları madalya ve şampiyonluklarla önemli başarılara imza attı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.