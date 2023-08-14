CK Enerji Boğaziçi Elektrik'te Üst Düzey Yönetim Değişikliği

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'te üst düzey yönetimde değişikliğe gidildi. 2016'dan beri genel müdür olarak görev yapan Halit Bakal, CK Enerji Perakende Koordinatörü olarak atanırken CK Enerji Boğaziçi Elektrik'te genel müdürlük görevine Ali Erman Aytac getirildi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 4,6 milyondan fazla tüketiciye görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in üst düzey yönetiminde görev değişimine gidildi. 2016 yılından bu yana CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü olarak görev yapan Halit Bakal, CK Enerji Perakende Koordinatörlüğü'ne atandı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'te Genel Müdürlük görevine ise Ali Erman Aytac getirildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in genel müdürlük binasında devir teslim töreni yapıldı. Törende konuşan Bakal, "Görevimi sektörün deneyimli ismi Ali Erman Aytac'a devretmekten mutluluk duyuyorum. Daha önceden aynı grup çatısı altındaki şirketlerde çalışma fırsatı bulmuş ve güzel işlere imza atmıştık. Birlikte yine sektörde fark yaratacak projelere imza atacağımıza inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Aytac da "Öncelikle bu göreve beni layık görenlere teşekkür ederim. Halit Bakal'ın da bahsettiği gibi gruba oldukça aşinayım. Burada tanıdık yüzlerle bir arada olmak, yeniden CK Enerji çatısı altında çalışmak mutluluk verici. Özellikle belirtmeliyim ki Halit Bakal gibi bir duayenden bu görevi teslim almak benim için büyük bir onur. Hem grubumuz hem de bizler için inşallah güzel bir dönem olacak" diye konuştu.

AYTAC, 2004 YILINDAN BU YANA ENERJİ SEKTÖRÜNDE

Ali Erman Aytac, Türkiye'de elektrik perakende sektöründe "yüksek müşteri memnuniyeti" odaklı projeleri ile öne çıkan bir isim. Mersin'de 1980 yılında dünyaya gelen Aytac, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Ekonomi bölümünde Ekonomi Politikası alanında yan dal yapan Aytac, profesyonel iş yaşamına 2002 yılında finans sektöründe adım attı. Aytac, 2004'ten itibaren Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinde üst düzey yönetim kademelerinde yer aldı. İngilizce ve Almanca bilen Aytac, üç çocuk babası.