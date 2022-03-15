Otomotiv devi, 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'de satışa çıkarıyor! İşte fiyatı - Haberler

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Otomotiv devi, 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'de satışa çıkarıyor! İşte fiyatı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Fransız otomotiv devi Citroen, 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Saatte 50 km hız yapabilen mini araç, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aynı araç Avrupa'da ise 6 bin euroya satılıyor.

Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.

Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak

Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde. ÖTV ve KDV'den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyordu.

Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Citroen, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Yürüyen Börülce:

Şaka gibi adam bir iki ay biriktirip alıyor 6000 birim parasına , biz gidip kredi çekeriz şu dört tekere

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SIYASI PARTILERIN DEVLET OLMADIGINA INANAN KISI KI:

Cok ucuzmus,millete haber verin hemen alsinlar..Sonra depolarda karaborsaya duser muser neme lazim..

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vatandaş rıza:

Şu aracın birimi boşverdim euro bazındaki fiyatı nedir avrupada ne kadar ötv kdv stv kzk vergileri var bilelim

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