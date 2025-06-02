Çitlekçi'nin 30. Yılı İçin TOGG Kampanyası Sona Erdi

Çitlekçi'nin 30. Yılı İçin TOGG Kampanyası Sona Erdi
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Çitlekçi, 30. yıl dönümüne özel düzenlediği TOGG kampanyasında 30 adet otomobil hediye etti. Kampanya, milyonlarca kuponla rekor katılım sağladı.

ÇİTLEKÇİ'nin 30'uncu yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sona erdi. 31 Mayıs itibarıyla tamamlanan kampanyaya yönelik konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, "Milyonlarca kuponla rekor seviyede katılım gerçekleşti" dedi.

Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye ettiği kampanyanın tamamladığı duyuruldu. 30'uncu yılı anısına düzenlenen kampanya kapsamında ülke genelinden toplanan kupon sayısının milyonlara ulaştığı öğrenildi. Kampanya kapsamında sadece fiziksel mağazalarda değil, dijital kanallarda da çok sayıda kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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