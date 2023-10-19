Çin'in Shanghai Elektrik şirketi, Malezya'nın Selangor eyaletinde atıktan enerji üreten bir tesisin inşası için işbirliği yaparak ülkenin sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı oluyor.

Çinli şirket Malezya'da atıktan enerji üretecek bir tesisi inşa ediyor

KUALA LUMPUR, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Elektrik şirketi, Malezya'nın Selangor eyaletinde atıktan enerji üreten bir tesisin inşası için işbirliği yaparak ülkenin sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı oluyor.

Selangor Eyaleti Başbakanı Amirudin Shari Salı günü tesisin temel atma töreninde yaptığı açıklamada projenin, eyaletin mümkün olan en az araziyi kullanarak atıkları bertaraf etmesine ve son teknoloji ile en güvenli şekilde enerji üretmesine yardım edeceğini söyledi.

Günde yaklaşık 2.900 ton katı atığı bertaraf edecek ve yaklaşık 52 megavat elektrik üretecek olan tesisin 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesis, atıkların bertaraf edilmesini sağlarken, ek depolama alanı olarak yeni arazilerin kullanılmasına da gerek kalmayacak.

Shanghai Elektrik Enerjisi Üretim Mühendisliği Şirketi Başkanı Sha Yunfeng, şirketin projedeki rolünü üstlenmekten heyecan duyduğunu belirterek, "Selangor halkına fayda sağlamak için sürdürülebilir atık yönetimi ve yenilikçi enerji üretimine ortaklarımızla birlikte yeni standartlar getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projenin sahibi Worldwide Holdings ise projenin yerel ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını ve inşaat aşamasında 900, işletme aşamasında 250 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.