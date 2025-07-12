Çinli Otomobil Üreticisi FORTHİNG, Türkiye'de U-Tour V9'un Ön Sipariş Sürecini Başlattı

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki FORTHİNG'in, Türkiye pazarındaki şarj edilebilir hibrit elektrikli (PHEV) ve hibrit elektrikli (HEV) modeli U-Tour V9'un, Ulumotor distribütörlüğünde ön sipariş süreci hazırlıklarına başlandı.

Ulumotor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarındaki varlığını kalıcı hale getirmeyi hedefleyen FORTHİNG'in yeni çok amaçlı araç (MPV) modeli, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve vizyoner bakış açısıyla yeni bir yaşam tarzı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de ön sipariş süreci hazırlıklarına başlanan D segmenti modeli U-Tour V9'da Li-ion akıllı pil teknolojisi bulunuyor. HEV ve PHEV yakıt seçenekleriyle sunulacak 7 koltuklu araç, 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ile elektrik motorunu birleştiriyor.

Benzin ile elektrik motorlarının toplamında 1300 kilometre varan menzile ulaşabilen araç, saatte 200 kilometreye kadar saf elektrik menzili sağlıyor. Önden çekişli, "245/45 R-19" lastik ebatlarına sahip yeni U-Tour V9, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimini birlikte sunuyor.

Hedef, yıl sonuna kadar 40 hizmet noktasına ulaşmak

FORTHING'in Türkiye distribütörlüğünü, 1971 yılından bu yana başta otomotiv olmak üzere inşaat ve turizm gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulumotor üstleniyor.

Markanın Türkiye genelinde bayilik ve servislik yapılanması hızla devam ederken, yıl sonuna kadar en az 40 hizmet noktasına ulaşılması hedefleniyor.