Çinli Otomobil Üreticisi FORTHİNG, Türkiye'de U-Tour V9'un Ön Sipariş Sürecini Başlattı

Çinli Otomobil Üreticisi FORTHİNG, Türkiye'de U-Tour V9'un Ön Sipariş Sürecini Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dongfeng Motor Grubu'na bağlı FORTHİNG, Türkiye pazarındaki PHEV ve HEV modeli U-Tour V9 için ön sipariş sürecine başladı. Yeni model, gelişmiş teknolojisi ve tasarımı ile dikkat çekiyor.

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki FORTHİNG'in, Türkiye pazarındaki şarj edilebilir hibrit elektrikli (PHEV) ve hibrit elektrikli (HEV) modeli U-Tour V9'un, Ulumotor distribütörlüğünde ön sipariş süreci hazırlıklarına başlandı.

Ulumotor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarındaki varlığını kalıcı hale getirmeyi hedefleyen FORTHİNG'in yeni çok amaçlı araç (MPV) modeli, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve vizyoner bakış açısıyla yeni bir yaşam tarzı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de ön sipariş süreci hazırlıklarına başlanan D segmenti modeli U-Tour V9'da Li-ion akıllı pil teknolojisi bulunuyor. HEV ve PHEV yakıt seçenekleriyle sunulacak 7 koltuklu araç, 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ile elektrik motorunu birleştiriyor.

Benzin ile elektrik motorlarının toplamında 1300 kilometre varan menzile ulaşabilen araç, saatte 200 kilometreye kadar saf elektrik menzili sağlıyor. Önden çekişli, "245/45 R-19" lastik ebatlarına sahip yeni U-Tour V9, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimini birlikte sunuyor.

Hedef, yıl sonuna kadar 40 hizmet noktasına ulaşmak

FORTHING'in Türkiye distribütörlüğünü, 1971 yılından bu yana başta otomotiv olmak üzere inşaat ve turizm gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulumotor üstleniyor.

Markanın Türkiye genelinde bayilik ve servislik yapılanması hızla devam ederken, yıl sonuna kadar en az 40 hizmet noktasına ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Erdoğan'ın 'Birlikte yürüyeceğiz' sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi

Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Juventus'un istemediği Filip Kostic'e dev talip

Fenerbahçe ve Juventus'un istemediği Filip Kostic'e dev talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özge Özder'den radikal imaj değişikliği

Tatil dönüşü şok değişim! Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.