Çinli otomobil üreticisi BYD, Brezilya'da üretim üssü kuracak

Çinli otomobil üreticisi BYD, Brezilya'nın Bahia eyaletinde Camaçari'de bir üretim üssü kurma planını duyurdu. Üç yeni fabrikadan oluşacak kompleksin, önümüzdeki yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. Camaçari kompleksinin, yerel halk için yaklaşık 5.000 iş fırsatı yaratması bekleniyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD Salı günü Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Camaçari'de bir üretim üssü kurma planını duyurdu.

Üç yeni fabrikadan oluşacak kompleksin, önümüzdeki yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Camaçari kompleksinin, yerel halk için yaklaşık 5.000 iş fırsatı yaratması bekleniyor.

SES 1 (Portekizce): JERONİMO RODRİGUES, Bahia Valisi:

"Bugün çok mutluyuz ve Bahia eyaletinde fabrikalar kuracak BYD ve diğer Çinli şirketlerle kademeli olarak anlaşmalarımızı uygulamaya başlayacağız. Burada BYD'nin yatırımı gibi Çinli şirketlerin yatırımlarını çekme amacıyla vergi teşvikleri, sorunsuz lojistik desteği gibi yardımlarda bulunacağımızı yeniden teyit ediyoruz."

SES 2 (Çince): Lİ KE, BYD Başkan Yardımcısı:

"Amacımız, kompleksi yenilikçi ve yüksek teknoloji merkezi olarak inşa etmek. BYD'nin birçok teknoloji ve bileşeninin yanı sıra inovasyon konseptlerini de Brezilya'ya getireceğiz."

2014 yılında kurulan BYD Brezilya'nın, ülkede faaliyet gösteren üç fabrikası bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Salvador'dan bildiriyor. (XHTV)