İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB'de CHP'nin adayına Cumhur İttifakı üyesi de oy vermiş
Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili başvurusunda karar

Çinli firmadan Samsun'a 1 milyar dolarlık otomotiv yatırımı

Çinli firmadan Samsun'a 1 milyar dolarlık otomotiv yatırımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery, Samsun'da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı otomobil fabrikasında 5 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery, Samsun'da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı otomobil fabrikasında 5 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

"Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde bin 200 dönüm üzerinde kurulacak ve yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak fabrika yatırımı için Çinli şirket temsilcilerine de teşekkür belgesi verdi.

Törende Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçmesi planlanan tesislerde yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimininin gerçekleştirileceği açıklandı. Yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak tesiste yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği, projenin AR-GE merkezini de içereceği ifade edildi. Projenin toplam maliyetinin 1 milyar dolar olması ve hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.