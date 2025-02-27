Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor

Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan ve beraberindeki heyet, Malatya'yı ziyaret ederek kentteki ekonomik durumu, ihracat potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan ve beraberindeki heyet, Malatya'yı ziyaret ederek kentteki ekonomik durumu, ihracat potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Heyet, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentteki ekonomik süreçleri ele aldı. Ziyaret sırasında konuşan Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Malatya'da başarılı bir inşaat çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Deprem sonrası Türkiye'ye yapılan yardımlara değinen Yuhua, "Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan sonra Malatya'yı ziyaret ettik. Burada çok olumlu projeler gördük. Yeni evler inşa edilmiş ve depremzedeler bu evlere taşınmışlar. Bir sonraki aşamada ekonomi ve ticaret konularına odaklanmalıyız" dedi.

Kayısı ihracatında düşüşün nedeni kükürt

Malatya'nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan kuru kayısı da görüşmelerde ele alındı. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'dan Çin'e yapılan kayısı ihracatının 2022 yılında 11 milyon dolar, 2023 yılında 13 milyon dolar olduğunu, ancak 2024'te 8 milyon 460 bin dolara düştüğünü belirtti.

Çinli heyet, bu düşüşün nedenini merak ettiklerini ifade ederken, TSO yönetiminde yer alan bir iş insanı, ihracattaki azalmada kükürt faktörünün etkili olduğunu dile getirdi.

"Her türlü iş birliğine hazırız"

Sadıkoğlu, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin yardımları için teşekkür ediyoruz. Malatya'dan Çin'e ihracat yapan firma sayısının artırılması en büyük temennimiz. Bu ziyaretin yeni pazar arayışımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Malatya iş dünyasının Çin ile ticarette vize konusunda da sorun yaşadığını belirten Sadıkoğlu, "Bu konuda destek bekliyoruz. MTSO olarak her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu. - MALATYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı
img

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
img

Türkiye'nin bütçesinin 3 katı para ortadan kayboldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı

Görüntüyü paylaşan herkes Bakan Yerlikaya'ya çağrı yapıyor
Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.