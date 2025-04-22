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Çin ve Çek Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerini Güçlendirecek

Çin ve Çek Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerini Güçlendirecek
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Avrupa ile iş birliğini artıracaklarını ve Çek Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerini istikrarlı bir şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ÇİN Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, Avrupa ile iş birliğini güçlendireceklerini söyledi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, dün Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martin Frelich ile görüştü. Ling, son yıllarda Çin ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini kaydetti. Çin'in daha fazla Çek Cumhuriyeti ürünü ithal etmeye hazır olduğunu belirten Ling, iki tarafın yeşil ve dijital ekonomi ile yapay zeka gibi alanlarda yatırım ve iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.

Çin'in Çek Cumhuriyeti dahil Avrupa ülkeleriyle diyalog, temas ve iş birliği genişleteceğini vurgulayan Lin, kurallar temelindeki çok taraflı ticari sistemi savunarak ticarette korumacılığa ve tek taraflılığa karşı çıkacaklarını ifade etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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