Çin Üretimi Rüzgar Türbini Kanadı Taşıyan Gemi Almanya'ya Yola Çıktı

Çin üretimi 45 rüzgar türbini kanadı taşıyan Liberya gemisi 'Wind Breeze', Çin'in Tianjin Limanı'ndan Almanya'ya doğru yola çıktı. Gemi, Tianjin Limanı'nın Dagu Limanı bölgesine yanaşan şimdiye kadarki en büyük rüzgar enerjisi gemisi olma özelliğini taşıyor. 1.477 metreküplük tek kanat hacmi ve 65.000 metreküplük tüm rüzgar türbini kanatları ile sevkiyat, tek seferdeki rüzgar türbini yükü için yeni bir rekoru temsil ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor.