Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sürdürmeyi hedefliyor

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT), küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve sorunsuz işleyişini kararlı şekilde sürdürmeyi amaçlayan bir inisiyatif açıkladı. İnisiyatifte piyasa ilkelerinin el üstünde tutulması ile sanayi ve tedarik zincirlerine yönelik uluslararası işbirliğinin derinleştirmesi için somut adımlar atılması çağrısı yapılıyor.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT), küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve sorunsuz işleyişini kararlı şekilde sürdürmeyi amaçlayan bir inisiyatif açıkladı.

Beijing Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin Bağlantısı İnisiyatifi, Salı günü Konsey Başkanı Ren Hongbin tarafından Beijing'de düzenlenen Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı ve Küresel Tedarik Zinciri İnovasyon ve Kalkınma Forumu'nun açılış töreninde açıklandı.

İnisiyatife göre, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin direnç ve istikrarının sürdürülmesi, küresel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi için önemli bir güvence oluştururken, dünya genelinde insanların ortak çıkarlarına hizmet ediyor.

İnisiyatifte piyasa ilkelerinin el üstünde tutulması ile sanayi ve tedarik zincirlerine yönelik uluslararası işbirliğinin derinleştirmesi için somut adımlar atılması çağrısı yapılıyor. İnisiyatifte tüm dünya, ticaret ve yatırımın daha fazla serbestleştirilip kolaylaştırılması ve ticaret ve yatırımın önündeki engellerin azaltılması için birlikte hareket etmeye davet ediliyor.

Konseye göre "Ortak gelecek için dünyayı birbirine bağlamak" temalı Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, tedarik zincirlerine odaklanan dünyanın ilk ulusal fuarı olma özelliği taşıyor. Ayrıca, üst düzey dışa açılmayı desteklemek için yeni bir platform yaratmayı ve açık dünya ekonomisinin kurulumunun teşvik edilmesi açısından yeni bir yol olmayı hedefliyor.