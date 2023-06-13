Çin, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sanayi Zincirinde Kalkınmayı Hızlandıracak

Çin, derin deniz ve uzak deniz su ürünleri yetiştiriciliğinin tüm sanayi zinciri boyunca kalkınmasını hızlandırma kararı aldı. Pazartesi günü Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu sekiz kurumun ortaklaşa açıkladığı resmi yönergeye göre, su ürünleri yetiştiriciliğinde mekansal düzenin geliştirilerek, ulusal topraklardaki mekansal planlamanın ve gelgitler arası bölge planlamasının gerekliliklerinin karşılanmasının sağlanması amacıyla çalışma yürütülecek.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiapu ilçesinde bulunan Sansha kasabasındaki su ürünleri yetiştiriciliği bölgesinde sabahın erken saatlerinde seyahat eden tekneler görülüyor, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin, derin deniz ve uzak deniz su ürünleri yetiştiriciliğinin tüm sanayi zinciri boyunca kalkınmasını hızlandırma kararı aldı.

Pazartesi günü Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu sekiz kurumun ortaklaşa açıkladığı resmi yönergeye göre, su ürünleri yetiştiriciliğinde mekansal düzenin geliştirilerek, ulusal topraklardaki mekansal planlamanın ve gelgitler arası bölge planlamasının gerekliliklerinin karşılanmasının sağlanması amacıyla çalışma yürütülecek.

Yönerge; tohum yetiştirme, su ürünlerini işleme, endemik markaların yetiştirilmesi ve lojistik gibi sanayi zinciri dahilindeki tüm süreçlerde kalkınma sağlanmasını öngörüyor.

Belgede derin deniz ve uzak deniz su ürünleri yetiştiriciliği projelerinin yaratacakları çevresel etkilerin yasalara göre değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasına ilişkin yönetmeliklere riayet edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yönergede su ürünleri yetiştiriciliği teknolojilerinin araştırma ve geliştirme süreçlerine daha fazla destek verileceği vurgulanırken sektördeki işletme sahiplerine üretim güvenliğinin sağlanması çağrısı yapılıyor.