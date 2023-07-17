Çin, Pakistan'a yeni bir nükleer güç ünitesi ihraç etti

Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), Çin'in Pakistan'a yeni bir nükleer güç ünitesi ihraç ettiğini duyurdu. Chashma Nükleer Enerji Santrali'nin 5. ünitesi (C-5), Çin'le Pakistan arasındaki nükleer enerji işbirliğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ünite, Çin'in geliştirdiği Hualong One nükleer enerji teknolojisinin üçüncü 1 milyon kilovat sınıf ünitesi ve Çin'den Pakistan'a ihraç edilen yedinci nükleer güç ünitesi olma özelliğini taşıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing kentindeki Çin Ulusal Nükleer Şirketi'ne (CNNC) ait nükleer güç üniteleri görülüyor, 1 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), Çin'in Pakistan'a yeni bir nükleer güç ünitesi ihraç ettiğini duyurdu.

Yakın zamanda temeli atılan Chashma Nükleer Enerji Santrali'nin 5. ünitesi (C-5), Çin'le Pakistan arasındaki nükleer enerji işbirliğinde başka bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Bu ünite, Çin'in kendisinin geliştirdiği üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisi olan Hualong One'ın üçüncü 1 milyon kilovat sınıf ünitesi ve Çin'den Pakistan'a ihraç edilen yedinci nükleer güç ünitesi.

Pakistan'da toplam 6 nükleer güç ünitesine sahip iki nükleer enerji üssü inşa ettiğini kaydeden CNNC, bu ünitelerin yılda yaklaşık 30 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretebileceğini, bunun yıllık 24,48 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına karşılık geleceğini söyledi.

CNNC, C-5 projesinin inşasının, Pakistan'ın enerji güvenliğini daha da artıracağını, Pakistan'ın ekonomik kalkınmasını desteklemeye yardımcı olacağını ve yerel halkın refahını iyileştireceğini kaydetti.

Temel atma töreninde Çin ve Pakistan, tüm sanayi zincirinde işbirliğini artırma ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etme konusunda mutabakata vardı.