Çin, Nexperia Sorununu Çözmek İçin Hollanda'ya Çağrıda Bulundu

Güncelleme:
Çin hükümeti, Hollanda'nın el koyduğu çip üreticisi Nexperia ile ilgili sorunların hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi için çağrıda bulundu. Hollanda'nın aldığı önlemlerin küresel tedarik zincirini olumsuz etkilediği belirtildi.

Çin, Hollanda hükümetinin el koyduğu çip üreticisi Nexperia ile ilgili sorunları, sözleşme ruhunu ve hukukun üstünlüğünü koruyarak uygun şekilde çözme çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Vang Vıntao, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanı Karel Mans ile görüştü.

İki Bakan görüşmede, Çinli Wingtech Technology şirketinin hakim ortağı olduğu çip üreticisi Nexperia'ya Hollanda hükümeti tarafından el konulmasına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Hollanda'nın şirkete yönelik tedbirlerinin küresel tedarik zincirinin istikrarını ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Bakan Vang, "Hollanda'ya sözleşme ruhunu, piyasa eksenlilik ve hukukun üstünlüğü ilkelerini koruyarak, sorunu hızlı ve uygun şekilde çözmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Vang, Çinli yatırımcıların meşru haklarının ve çıkarlarının korunmasını ve adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamının tesis edilmesini beklediklerini belirtti.

Hollandalı Bakan Mans da Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiklerini, Nexperia sorununa yapıcı bir çözüm bulunmak için yakın iletişime hazır olduklarını kaydetti.

Hollanda hükümeti şirkete el koymuştu

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech Technology şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya bu ayın başında el koyarak şirketin faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Şirketin Çinli Üst Yöneticisi (CEO) Cang Şüecıng görevden alınırken şirketin yönetimine el koyma gerekçesi olarak, "ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil işaretler" gösterilmişti.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, "Bu işaretler, Hollanda ve Avrupa topraklarında kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit eder nitelikteydi. Bu kabiliyetlerin kaybedilmesi, Hollanda ve Avrupa'nın ekonomik güvenliği açısından risk oluşturabilirdi. Bu karar, Nexperia tarafından üretilen malların, acil bir durumda kullanılamaz hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Nexperia'nın eski CEO'su Frans Scheper, Hollanda hükümetinin, şirketin Avrupa'daki çip üretimini Çin'e taşıyacağı endişesi ile kıtadaki operasyonlara el koyma yoluna gittiği yorumunu yapmıştı.

Nexperia'nın Çin birimi, 17 Ekim'de müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, şirketin Avrupa'daki merkezinin Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini kestiğini ve maaş ödemelerini durdurduğunu bildirmişti.

Hollanda'nın adımı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemesinin ardından geldi

Hollanda hükümetinin adımı, ABD'nin ihracat kontrolü uygulanan "Varlık Listesi"ndeki şirketlerin "yüzde 50 ortak olduğu" iştirakleri de kontrol kapsamına alma kararının ardından gelmişti.

Wingtech, Aralık 2024'te Washington yönetimi tarafından Varlık Listesi'ne almıştı.

Hollanda hükümeti, kuralın yürürlüğe girdiği 30 Eylül'den bir gün sonra şirkete geçici kontrol tedbirleri uygulayacağını bildirmiş, ardından şirket yönetimine el koymuştu.

Hollanda menşeli şirket, Tesla ve Apple gibi elektrikli araçlar ve tüketici elektroniği alanındaki büyük şirketlerin kilit tedarikçilerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
