Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı

Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir artış kaydetti. Ülkenin limanlardaki kargo hacmi yüzde 8,4 artarak 11,1 milyar tona ulaştı. Limanlardaki dış ticaret kargo hacmi ise yüzde 9,7 artışla 3,34 milyar tona yükseldi. Konteyner işlem hacmi ise yüzde 4,8 artarak 203,7 milyon TEU olarak gerçekleşti.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo Zhoushan Limanı'nın Meishan liman bölgesi, 21 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wei Yijun/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin limanlardaki kargo hacmi bu dönemde yüzde 8,4 artışla 11,1 milyar tona ulaştı.

Özellikle, limanlardaki dış ticaret kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 3,34 milyar tona yükseldi.

Bu yılın ilk sekiz ayında, Çin limanlarındaki konteyner işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 203,7 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) olarak gerçekleşti.